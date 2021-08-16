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كولونيل يفضح عصابة الحوادث الوهمية
ضمنها موظف وقائد مركز ترابي للدرك وسماسرة اغتنوا من شركات تأمينات علمت “الصباح” أن الإطاحة بعصابة حوادث السير الوهمية للحصول على تعويضات باهظة من شركات التأمين, جاءت بعد أن اكتشف كولونيل متقاعد بالقوات المسلحة الملكية يتحدر من الجماعة الترابية المعادنة ضواحي وادي زم، بأن سيارته ارتكبت حادثة سير دونأكمل القراءة »
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