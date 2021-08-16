الرياضة
مركب الأمل… في انتظار عودة الأمل!
معلمة التنس المغربي تحتضر ومشروع إعادة تأهيله ينتظر الضوء الأخضر ومستثمرون يتربصون يقف البيضاويون متحسرين أمام احتضار مركب الأمل للتنس، الذي يحمل بين ملاعبه ومدرجاته، جزءا كبيرا من تاريخ التنس المغربي، رفقة يونس العيناوي وكريم العلمي وهشام أرازي، ليتحول اليوم إلى «خلاء» بدون روح ولا أمل. استضاف مركب الأمل بمنطقةأكمل القراءة »
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