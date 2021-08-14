الأولى
“أولاد لفشوش” يدهسون أمنيين
مخالفون للطوارئ أصابوا شرطيا بكسور ومطاردات انتهت بسقوطهم دهس ثلاثة شباب، ضمنهم فتاة، أمنيين بسد قضائي بمدخل قنطرة الفداء بين الرباط وسلا، ولاذوا بالفرار بطريقة هوليودية، أخيرا، متسببين في كسور ورضوض لرجل أمن، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، تدخلت إثره وحدات من فرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي لسلاأكمل القراءة »
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