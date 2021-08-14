حوادث
المخدرات العائمة تستنفر الدرك والجيش
حجز أطنان رمتها شواطئ بين الرباط والبيضاء بعد أن تخلت عنها عصابات تهريب دولية تلفظ الشواطئ الممتدة بين الرباط والبيضاء مرورا بشواطئ تمارة والصخيرات والمحمدية، منذ مساء الأربعاء الماضي، كميات مهمة من المخدرات المعدة للتهريب خارج المملكة، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، وسط مختلف سريات البيضاء والمحمدية وبوزنيقةأكمل القراءة »
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