حوادث
أحكام تهدد بنشيكر بالتشريد
إعلامي القناة الثانية في مواجهة شركة تأمين ضمن ملف حوادث شغل وجد الإعلامي والمنشط التلفزيوني عتيق بنشكير نفسه، في قلب ملف قضائي في مواجهة شركة تأمين ، رفعت ضده قضايا، صدرت فيها أحكام تهدده بالحجز على بيته، ومعاش تقاعده وتعريضه للتشرد. وكشف عتيق بنشيكر، في حديث مع «الصباح»، أنه لمأكمل القراءة »
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