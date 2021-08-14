حوادث
تفكيك عصابة سارقي “القيساريات” بطنجة
أبحاث أمنية دقيقة فضحت حارس الفضاء التجاري وشركاءه توصلت فرقة محاربة العصابات، التابعة لولاية أمن طنجة، أول أمس (الخميس)، إلى فك شفرة سرقات نفذها ثلاثة لصوص مجهولين بقيسارية مشهورة بوسط المدينة، تمكنوا من الظفر بغنيمة، من ملابس جاهزة مختلفة وأحذية نسائية تقدر قيمتها بالملايين. وأفاد مصدر أمني، أن عملية إيقافأكمل القراءة »
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