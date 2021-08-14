حوادث
تخريب 16 سيارة بالصخيرات
خرب منحرف 16 سيارة بالصخيرات، ليلة الأربعاء الماضي، ولاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة، لتصدر في حقه الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني. وأفاد مصدر “الصباح” أن مصالح الدرك الترابي أخبرت بواقعة تكسير واجهات سيارات كانت مركونة بمحيط إحدى الإقامات السكنية وسط المدينة، وأثناء الانتقال إلى مسرح الحادث وإجراء المعاينات،أكمل القراءة »
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