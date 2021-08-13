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عبد العزيز تطير إلى جنيف للعلاج غادرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل أيام، مطار القاهرة الدولي متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف لاستكمال علاجها، من تداعيات أزمتها الصحية الأخيرة. ونفت مصادر داخل المطار وصول ياسمين لقاعة السفر بسيارة إسعاف، مؤكدة أن ياسمين دخلت القاعة وهي تسير على قدميها بحالة جيدة. ودخلتأكمل القراءة »
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