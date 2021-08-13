بانوراما
جدير بالزيارة: “دار الباشا” في مراكش… روعة المعمار
من بين أجمل الأماكن التي تستحق زيارتها بمراكش، متحف “دار الباشا”، الذي يظهر بعض تفاصيل جمال المعمار المغربي التاريخي. وتعتبر دار الباشا الموجودة في قلب المدينة العتيقة بمراكش، حسب ما تؤكده المؤسسة الوطنية للمتاحف، من أجمل قصور المدينة الحمراء، والتي بنيت في أوائل القرن العشرين، وكانت منزلا للتهامي الكلاوي الذيأكمل القراءة »
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