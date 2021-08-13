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حوادث

سائق متهور يدهس شرطيا بطنجة

منذ 5 دقائق
  أصيب شرطي مرور بطنجة، مساء الاثنين الماضي، بجروح متفاوتة الخطورة، جراء تعرضه للدهس من طرف سيارة خفيفة بمحج محمد السادس وسط المدينة، ما استوجب نقله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية. وحسب شهود عاينوا الواقعة، فإن الشرطي المصاب، الذي كان يؤدي مهامه الاعتيادية في تنظيم حركة السيرأكمل القراءة »


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