حوادث
سائق متهور يدهس شرطيا بطنجة
أصيب شرطي مرور بطنجة، مساء الاثنين الماضي، بجروح متفاوتة الخطورة، جراء تعرضه للدهس من طرف سيارة خفيفة بمحج محمد السادس وسط المدينة، ما استوجب نقله إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية. وحسب شهود عاينوا الواقعة، فإن الشرطي المصاب، الذي كان يؤدي مهامه الاعتيادية في تنظيم حركة السيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا