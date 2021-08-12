حوادث
تزويـر محـرر للسطـو علـى عقـار
الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء أمر بالتحقيق في القضية لكشف ملابساتها أمر الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، بإجراء تحقيق يخص شكاية تقدم بها شخص تتعلق بالتزوير في محرر رسمي عن طريق اصطناع تضمينات مخالفة للحقيقة للإضرار بالغير واستعماله، من خلال الاستيلاء على عقار.أكمل القراءة »
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