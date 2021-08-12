حوادث
شهادات كورونا تورط ممرضا
أطاح به درك البيضاء متلبسا بتفويتها بمقابل لكل راغب في السفر إلى الخارج أثار اعتقال ممرض بمستشفى مولاي الحسن بدار بوعزة بإقليم النواصر، من قبل الدرك الملكي، ليلة أول أمس (الثلاثاء)، فضيحة تزوير الشهادات السلبية الخاصة باختبار فيروس كورونا، تسلم للراغبين في السفر إلى الخارج، مقابل مبالغ مالية، تصل إلىأكمل القراءة »
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