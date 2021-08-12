حوادث
الشذوذ وراء قتل بالقنيطرة
الموقوف اعترف بمحاولة هتك عرضه من قبل نديمه فهوى على رأسه بضربة قاتلة أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، نهاية الأسبوع الماضي، موقوفا ارتكب جريمة قتل بشعة في حق ضحية، بسبب الشذوذ الجنسي. وأوضح مصدر «الصباح» أن النيابة العامة أمرتأكمل القراءة »
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