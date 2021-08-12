حوادث
إدانة متهمين بسرقة منزل مهاجر
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهمين وحكمت على الأول ب6 سنوات سجنا نافاذا فيما حكمت على الثاني بأربع سنوات حبسا نافذا بعد مؤاخذتهما، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال مفاتيح مزورة. وصرحت المشتكية أنها اعتادت زيارة منزل مشغلها لتهويته وتنظيفه منأكمل القراءة »
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