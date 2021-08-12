الرياضة
الجامعة تلاحق موهبتين بهولندا وإسبانيا
أخراز ومرواني ينتظران دعوة عموتة ومنتخب الطواحين يدخل على الخط علمت «الصباح» أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دخلت على الخط، من أجل استقطاب موهبتين مغربيتين بهولندا وإسبانيا، ويتعلق الأمر بمحمد أخراز، المحترف بأوتريخت، وربيع مرواني، لاعب خط وسط «إف سي» لانغريو، الممارس بالقسم الثاني بإسبانيا. وكشفت مصادر مطلعة، أنأكمل القراءة »
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