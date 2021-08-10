وطنية
جواز التلقيح شرط الالتحاق بالجامعة
في الوقت الذي تعول فيه الدولة على التطعيم، للدخول إلى الموسم المقبل فـــي ظروف عاديــــة وآمنـــة، على جميع الأصعدة، الاقتصادية منها والخدماتية وغيرهما، هناك تقاعس من قبل المواطنين، رافضي التلقيح، وهو ما دفع كثيرين إلى المطالبة بإجبارية التلقيح، لعودة الحياة إلى طبيعتها، ولو بشكل نسبي. وفي هذا الإطار، نشرت كليةأكمل القراءة »
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