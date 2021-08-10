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بانوراما

يهود حكموا في المغرب

منذ دقيقة واحدة
تسلق اليهود المغاربة سلم النفوذ في حاشية سلاطين المغرب، بالنظر إلى الدور الذي لعبوه في رسم المشهد السياسي للأنظمة التي تعاقبت على الحكم. ورغم تراجع نفوذهم من عهد لآخر بحكم علاقتهم بالبلاط التي اتسمت بالمد والجزر، فإن اليهود المغاربة كانوا يعيشون عصورا ذهبيةً لم ينعموا بمثيلها خلال وجودهم في بلدان أخرى، إلىأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة

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