حوادث
20 سنة لمتهم حاول قتل ضابط شرطة
إصابة الضحية بشلل دائم إثر تلقيه طعنة غائرة بواسطة مدية قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف بالمحكمة ذاتها القاضي بإدانة متهم ثلاثيني ب 20 سنة سجنا نافذا لارتكابه جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى 150.000أكمل القراءة »
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