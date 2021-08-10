حوادث
فـك لغـز جثـة “واد لاو”
جلسة خمرية تنتهي بوفاة نتيجة جرعات زائدة من المخدرات قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان وضع أربع شابات رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية القضية المتعلقة باكتشاف جثة بإحدى الشقق الساحلية الكائنة بـ “واد لاو”، إذ وجهت إليهن تهم عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وعدم التبليغ عن جنايةأكمل القراءة »
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