اتحاد طنجة يتعاقد مع المدرب الفرنسي بيرنار كازوني

أعلن نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، عن التعاقد مع المدرب الفرنسي بيرنار كازوني، خلفا لإدريس المرابط، الذي تم فسخ العقد معه بالتراضي، قبل يومين.

وأكد النادي، في منشور على صفحته الرسمية، تعاقده مع المدرب الفرنسي بيرنار كازوني بموجب عقد احترافي يمتد لموسمين. وأضاف المصدر، أن كازوني، حدد أعضاء طاقمه التقني ، الذي سيعمل معه، حيث اختار كل من أليين دوراند (مدرب مساعد)، وطوماس كورنوص (معد بدني)، ومحمد بيسطارة (مدرب حراس).

وجاء في بلاغ سابق لنادي اتحاد طنجة، أنه تقرر فسخ العقد الاحترافي مع الإطار الوطني إدريس المرابط بالتراضي. وأبرز المصدر أن كل مكونات نادي اتحاد طنجة ، من مكتب مديري ولاعبين وأطر تقنية وطبية وإدارية ، تتقدم إلى السيد إدريس المرابط بالشكر الجزيل على كل ما قدمه ، متمنين له مسيرة موفقة في مشواره المهني المستقبلي.

وفي السياق ذاته ،صرح المدرب إدريس المرابط أنه سبق وطالب مكتب النادي بقبول استقالته إلا أن ظروف النادي خلال الموسم الرياضي المنتهي حالت دون ذلك بعد أن كان هدف كل مكونات الفريق تحقيق البقاء في قسم الصفوة ، وهو ما تحقق بشق الأنفس بسبب صعوبات متشابكة . وحقق إدريس المرابط مع اتحاد طنجة درع البطولة موسم 2017/2018 ، كأول لقب في تاريخ النادي .