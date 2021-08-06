إطلاق النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة

أطلقت الأمانة العامة للحكومة، أخيرا، النسخة الجديدة لموقعها الإلكتروني (www.sgg.gov.ma)، تمتاز بديناميتها وسهولة استخدامها.

وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة، اليوم الجمعة، أنه “سعيا منها لتجويد الخدمات المقدمة من لدنها للعموم والإدارات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومؤسسات البحث العلمي، وإسهاما منها في نشر المعلومة القانونية، قامت الأمانة العامة للحكومة بإطلاق نسخة جديدة لموقعها الإلكتروني تمتاز بديناميتها وسهولة استخدامها، مع إمكانية الولوج إلى الموقع بواسطة الأجهزة المحمولة”.

وأضاف البلاغ أنه ”قد روعي في التصميم الجديد تيسير الولوج إلى المعلومة والبحث عنها، وتمكين المستخدمين من الحصول على معلومة قانونية محينة، والاطلاع على مختلف أنشطة ومجالات اختصاص الأمانة العامة للحكومة، سواء فيما يتعلق بتنسيق العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، أو في ما يتعلق ببعض المهن المنظمة، أو بجمعيات المجتمع المدني”.

وبالإضافة إلى فضاء الأخبار، وفضاء المجالس الوزارية والحكومية والتشريع، يضع الموقع رهن إشارة زواره المجموعة الكاملة للجريدة الرسمية (النشرة العامة ونشرة الترجمة الرسمية ونشرة الاتفاقيات الدولية)، إضافة إلى نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، ونشرة الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وفقا للمصدر ذاته.

ويمكن لزوار الموقع استخدام محرك البحث للبحث في فهارس الجرائد الرسمية (النشرة العامة ونشرة الترجمة الرسمية ونشرة الاتفاقيات الدولية)، عن النصوص القانونية التي تم نشرها.

وسجل البلاغ أن الموقع يسمح بالانتقال، بالنسبة لنفس المحتوى، مباشرة من اللغة العربية إلى الفرنسية، أو العكس، في انتظار إطلاق النسخة الأمازيغية للموقع.

وأشارت الأمانة العامة للحكومة إلى أن النسخة الجديدة من الموقع توفر روابط مفيدة نحو عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية ومواقع إلكترونية قانونية.