وطنية
الرميلي : “رعاية” هي الحل
رئيسة منظمة مهنيي الصحة للأحرار تدافع عن مقترح البطاقة الخاصة وطبيب الأسرة تواصل نبيلة الرميلي، رئيسة منظمة مهنيي الصحة للأحرار، الدفاع عن مقترحات برنامج حزبها في مجال الصحة خاصة في ما يتعلق بـ «رعاية» البطاقة المرقمنة، التي ستتضمن معلومات عن صاحبها، على غرار الاسم الشخصي والعائلي، والرقم الاستدلالي وتاريخ المريضأكمل القراءة »
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