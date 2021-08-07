fbpx
حوادث

شركات للعقار للنصب على الجالية

منذ 11 دقيقة
مقاول استولى على الملايير بعد أن وعد الضحايا بامتلاك شقق ومحلات تجارية قال مصدر مطلع إن المحكمة الابتدائية بالناظور، تبت في ملف “أكبر عملية نصب عرفها الإقليم في المجال العقاري”، ويتابع فيه صاحب شركة للعقارات بتهم الاحتيال على المهاجرين المغاربة القاطنين في الخارج. وأوضح المصدر نفسه أن ملف الشركة العقاريةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 دقيقة

زر الذهاب إلى الأعلى