حوادث
شركات للعقار للنصب على الجالية
مقاول استولى على الملايير بعد أن وعد الضحايا بامتلاك شقق ومحلات تجارية قال مصدر مطلع إن المحكمة الابتدائية بالناظور، تبت في ملف “أكبر عملية نصب عرفها الإقليم في المجال العقاري”، ويتابع فيه صاحب شركة للعقارات بتهم الاحتيال على المهاجرين المغاربة القاطنين في الخارج. وأوضح المصدر نفسه أن ملف الشركة العقاريةأكمل القراءة »
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