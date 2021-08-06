حوادث
أطفال ونساء ضحايا الاتجار بالبشر
غرق قارب بضواحي الداخلة يكشف عن متواطئين مع شبكات “لحريك” في فاجعة إنسانية، لقي، صباح أول أمس (الأربعاء)، في النقطة البحرية «إنترفت» بضواحي الداخلة، 40 شخصا، منهم 26 امرأة، وثمانية أطفال، مصرعهم، بعد نصف ساعة من إبحارهم في قارب «معيشي» في اتجاه جزر الكناري. وتحدث مصدر مطلع من بوجدور، لـأكمل القراءة »
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