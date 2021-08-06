حوادث
السرقة بالخطف تطيح بقاصر
أمن الحي الحسني وضع حدا للجانح الذي شكل شبحا قض مضجع سكان حي الألفة وضعت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، حدا لأنشطة إجرامية لجانح قاصر، شكل شبحا قض مضجع عدد من سكان حي الألفة، لتنفيذه عدة عمليات للسرقة بشكل متزامن. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأوليةأكمل القراءة »
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