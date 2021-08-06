الصباح الفني
ذكرى تنبعث في ذكراها
أعلن الشاعر المصري بهاء الدين محمد، طرح أغنية بعنوان «متهيألك» للنجمة التونسية الراحلة ذكرى، سجلتها قبل وفاتها، واحتفظ بها برفقة الملحن أمير عبد المجيد. وكشف بهاء الدين محمد، عبر صفحته في فيسبوك، أن الفنانة الراحلة ذكرى غنت مطلع الأغنية في أحد البرامج، وأن لديه نسخة مسجلة بصوتها للأغنية كاملة، سوفأكمل القراءة »
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