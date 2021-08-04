حوادث
مداهمة عرس تحدى المنع
ضبط المحتفلين متلبسين بالخرق واعتقال صاحب مقهى سمح بتنظيم الحفل للتمويه داهمت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، أخيرا، مقهى وسط حي المطار، اختار صاحبه تحدي قرار السلطات المختصة بمنع الحفلات والأعراس للوقاية من عدوى فيروس كورونا القاتل، وسمح بتنظيم عرس سري دخل الفضاء التابع له، الذي يضم قاعةأكمل القراءة »
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