كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الاقتصاد الوطني سمح بخلق 405 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 والفصل نفسه من 2021 ، مقابل فقدان 589.000 منصب شغل في السنة الفارطة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من 2021، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة إحداث 414.000 منصب بالوسط القروي وفقدان 9.000 بالوسط الحضري.

وحسب نوع الشغل ، أشار المصدر ذاته أنه فيما يخص الشغل المؤدى عنه ، فقد خلق 215.000 منصب على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 218.000 منصب في الوسط القروي وفقدان 3.000 منصب في الوسط الحضري.

من جانبه عرف الشغل غير المؤدى عنه خلق 190.000 منصب، نتيجة إحداث 195.000 في الوسط القروي وفقدان 6.000 منصب في الوسط الحضري.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط ، أن معدل الشغل، عرف من جهته، ارتفاعا من 39,3% إلى 40,2% على المستوى الوطني (+0,9 نقطة). ولقد ارتفع إلى 50,4% في الوسط القروي، وانخفض إلى 34,9% في الوسط الحضري. وارتفع إلى 62,2%بين الرجال (+0,4 نقطة) وإلى 18,9% بين النساء ( +1,4نقطة). مع ذلك لا يزال هذا معدل دون المستوى المسجل قبل الجائحة (42,1% في الفصل الثاني من سنة 2019).