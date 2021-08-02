الرياضة
التونسي بنسلطان مدربا لـ”الماص”
عينت إدارة المغرب الفاسي الإطار التونسي عبد الحي بنسلطان، مساعد المدرب السابق فتحي جبال، مدربا رسميا للفريق. وسيساعد بنسلطان مواطنه شكري الزعلاني ، لينهي الرئيس إسماعيل الجامعي مسلسل المدرب الذي سيقود “الماص”، بعد رحيل فتحي جبال، فيما سيتم التعاقد مع معد بدني ومدرب للحراس خلال الأيام القليلة المقبلة. وحددت إدارةأكمل القراءة »
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