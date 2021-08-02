fbpx
الرياضة

التونسي بنسلطان مدربا لـ”الماص”

منذ 4 دقائق
عينت إدارة المغرب الفاسي الإطار التونسي عبد الحي بنسلطان، مساعد المدرب السابق فتحي جبال، مدربا رسميا للفريق. وسيساعد بنسلطان مواطنه شكري الزعلاني ، لينهي الرئيس إسماعيل الجامعي مسلسل المدرب الذي سيقود “الماص”، بعد رحيل فتحي جبال، فيما سيتم التعاقد مع معد بدني ومدرب للحراس خلال الأيام القليلة المقبلة. وحددت إدارةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق

زر الذهاب إلى الأعلى