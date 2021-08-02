حوادث
15 سنة لقاتل ابن عمه بالجديدة
أدين ابتدائيا بـ 20 سنة وسبب الجريمة خلاف حول مومس خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، الأربعاء الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق قاتل ابن عمه، وحكمت عليه ب15 سنة سجنا بعدما سبق وأدين ابتدائيا ب20 سنة، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، بجناية الضرب والجرح المفضيينأكمل القراءة »
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