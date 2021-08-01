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الملك يدعو إلى تغليب الحكمة والمصالح العليا بين المغرب والجزائر

منذ 18 ثانية
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تغليب منطق الحكمة والمصالح العليا بين المغرب والجزائر، من أجل “تجاوز الوضع المؤسف، الذي يضيع طاقات بلدينا “. وقال جلالة الملك، في خطاب وجهه مساء اليوم السبت إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش المجيد، ” ندعو إلى تغليب منطق الحكمة، والمصالحأكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية

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