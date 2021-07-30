أمير دولة الكويت يهنئ الملك بمناسبة عيد العرش المجيد

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من أمير دولة الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على عرش أسلافه الميامين.

وأعرب أمير دولة الكويت، في هذه البرقية، عن خالص التهاني للملك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش في المملكة المغربية الشقيقة.

واغتنم أمير دولة الكويت، هذه المناسبة الوطنية، للإشادة بما حققته المملكة المغربية الشقيقة من نهضة شاملة وإنجازات حضارية في مختلف الميادين في عهد جلالة الملك الميمون، معبرا عن اعتزازه الكبير بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المغربية الشقيقة، وبالأواصر الأخوية ” التي تجمع أسرتينا الكريمتين وبلدينا وشعبينا الشقيقين “.

وتضرع أمير دولة الكويت إلى الباري جل وعلا أن يديم على جلالة الملك موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.