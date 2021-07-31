الأولى
سقوط قاتل بالتسلسل بالبيضاء
أجرت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء، أمس (الجمعة)، شوطا ثانيا من الأبحاث والتحقيقات، مع متهم يبلغ من العمر 31 سنة، يشتبه في أنه ارتكب سلسلة من جرائم القتل، بينها اثنتان سجلتا في يوليوز الجاري، بالبيضاء وبرشيد. ودفع اتساع الرقعة الجغرافية بين الجريمة الأولى، التي أزهق فيهاأكمل القراءة »
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