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ثلاثة أسئلة: كل جيل ينظر لمن بعده باستغراب
يعيش كثير من الشباب من أبناء الجيل الحالي في عالمه الخاص، فما تعليقك؟ لا شك أن الأجيال السابقة كانت تنظر دوما للجيل اللاحق من الشباب بكثير من الاستغراب والاندهاش في ما يخص بعض السلوكات وردود الأفعال ونمط العيش، الذي تتبناه هذه الفئة العمرية. والأكيد أن نسبة هذا الاستغراب تفاقمت فيأكمل القراءة »
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