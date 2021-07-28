الرياضة
لا نقبل تبريرات الحرارة والرطوبة
بوكراع المدير التقني الوطني قال إن الجامعة تحاول حماية العدائين من الضغوط أكد عبد الله بوكراع، المدير التقني للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أن المنتخب الوطني لألعاب القوى أنهى استعداداته للألعاب الأولمبية بالمغرب، وأن التداريب التي يخوضها بطوكيو، من أجل إنهاء ما بدأه هناك، مشيرا إلى أن الإدارة التقنية تسعىأكمل القراءة »
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