الأولى
“خطافة” ليساسفة والعراقي… الفوضى بـ “العلالي”
ينتظمون في محطات رسمية أمام أعين السلطة ويقومون بسباقات تهدد سلامة الراجلين والركاب العراقي، دار 16، التوحيد…عبارات تتكرر يوميا على مسامع سكان ليساسفة، سواء الواقف في انتظار قدوم الحافلة التي قد تأتي أو لا تأتي، أو المتوجهون لقضاء مصالحهم الخاصة، حتى صارت مشهدا مألوفا لدى المواطنين والسلطات المحلية والأمنية. «كلمأكمل القراءة »
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