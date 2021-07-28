أخبار وطنية ورياضية مثيرة تجدونها في عدد الخميس والجمعة من جريدة الصباح

“هل تتجه الحكومة بالمواطنين نحو الهلاك؟”…”50 شاحنة بلوحة ترقيم واحدة”… “”بيجيدي” يزكي متابعين قضائيا”…”الجيش لتطويق الوباء بأكادير”… “ساجد: لن أترشح”…””ديستي” تسقط مافيا عابرة للقارات”…ملحق بالمجان بعنوان “العرش صمام الأمان”… روبورتاج بعنوان “”خطافة” ليساسفة والعراقي… الفوضى بـ “العلالي”…”مراكش ترفض استضافة الوداد وتطوان”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضية المهمة تجدونها في عدد غد وبعد غد (الخميس والجمعة) من جريدة الصباح.