بالفيديو … هدم فيلا لرئيس منطقة أمنية بمراكش

علمت “الصباح” من مصادر موثوقة أن سلطات ولاية جهة مراكش قامت صباح اليوم (الثلاثاء) بتنفيذ عملية هدم فيلا شيدت بدون ترخيص، من قبل رئيس المنطقة الأمنية الأولى بمراكش.

وأوردت المصادر نفسها أن الفيلا تضم بناية ومسبح وحدائق، استفاد منها المسؤول الأمني (س. ب)، خارج القانون، بعد أن كانت أرضا عارية تنتمي إلى أراضي الكيش، الممنوع البناء فيها، إذ توجد بدوار الكواسم بالجماعة القروية تسلطانت.

وأوردت المصادر ذاتها أن أبحاثا فتحت لتحديد مسؤولية ممثلي الإدارة الترابية حول غض الطرف وترتيب الجزاءات، ناهيك عن أن قانون التعمير ينص على أن الهدم لا يعفي من المتابعة القانونية.

ودكت جرافات السلطات البناية وملحقاتها، إذ تحولت في لحظات قصيرة إلى أكوام.