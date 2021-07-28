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أســــــرة

إكسسوارات ملونة لإطلالة صيفية

منذ دقيقتين
ينصح خبراء الموضة بالاعتماد على الإكسسوارات الملونة من أجل الحصول على إطلالة صيفية مميزة، مؤكدين أنها تستطيع تحسين المزاج وتجعل المرأة تبدو أنيقة في ثوان، خاصة أن هناك الكثير من الخيارات هذا الموسم والتي تلبي جميع الأذواق. ومن بين النصائح التي يقدمها الخبراء، الاعتماد على قلادة، أو سوار أو أقراطأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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