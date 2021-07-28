مجتمع
مراكز كبيرة للتلقيح بجهة بني ملال
دعا خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، النقابات العاملة في القطاع الصحي بالجهة، إلى الانخراط الإيجابي في المجهود الجماعي الرامي إلى إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، خاصة من خلال تعبئة وتحسيس كل المنخرطين العاملين في القطاع، ودعوتهم إلى بذل المزيد من الجهود لتجاوز هذه المرحلة الصحية الاستثنائية، ورفع التحدي الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا