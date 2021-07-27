أســــــرة
٦٥ سنة
تحدث عادة حساسية الأسنان عندما تنكشف مناطق عاج الأسنان، بسبب انحسار اللثة أو مرض يصيب عظم الأسنان. ويعتبر انحسار اللثة ظاهرة منتشرة بكثرة، إذ أن أربعة من كل خمسة أشخاص، سوف يعانون انحسار اللثة عند بلوغهم سن 65. فعندما يصبح جذر السن مكشوفا ، فإنه لا يحتوي على طبقة منأكمل القراءة »
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