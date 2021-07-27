الأولى
قضاة أمام المجلس “التأديبي”
يمثل، اليوم (الثلاثاء)، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قضاة في إطار المساءلة التأديبية بشأن إخلالات مهنية منسوبة إليهم، قبيل إنهاء الدورة العادية للمجلس، التي من المفترض أن يتم الإعلان عن انتهائها نهاية الشهر الجاري. وأفادت مصادر “الصباح” أن اجتماع اليوم، الذي من الممكن أن يكون هو الأخير في الدورة الحالية،أكمل القراءة »
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