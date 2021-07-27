حوادث
جريمتا قتل تهزان خنيفرة
احتفل أفراد عائلتين بيوم عيد الأضحى، بطعم الدم والفجيعة، بعد وقوع جريمتي قتل منفصلتين، بكل من حي أحطاب بعد تعرض رجل خمسيني للقتل، في حين أن الجريمة الثانية بحي بودراع، بعدما تعرض شاب في العقد الثاني من عمره، للضرب والجرح المفضيين للموت، ما خلف أسى وحزنا عميقين لدى أقرباء الضحيتين،أكمل القراءة »
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