حوادث
مصرع شاب في حادثة باليوسفية
لقي شباب مصرعه إثر حادثة سير وقعت، أخيرا، على الطريق الرابطة بين الشماعية ومراكش وبالضبط قرب دوار “هدي بن الضو” في تراب الجماعة القروية رأس العين بإقليم اليوسفية. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن الضحية كان يسوق عربة مجرورة بدابة ليلا، قبل أن تصدمه سيارة خفيفة من نوع “كاديت” أردتهأكمل القراءة »
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