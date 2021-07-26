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الخلفي: “بيغاسوس” مؤامرة سياسية قذرة
الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة قال إن المغرب هو الضحية في فضيحة التجسس حذر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة، من خطورة مؤامرة سياسية تستهدف المغرب باستعمال تقارير إعلامية منسقة ومفبركة، بالنظر إلى أن التسريبات تصر على استهداف المغرب علما أن الحديث كان في البداية عن بلدانأكمل القراءة »
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