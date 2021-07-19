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الصغير يصدر “اللاهوت والثقافة”
صدر حديثا للكاتب المغربي أسامة الصغير، عن دار الأمان بالرباط، كتاب اختار له عنوان “اللاهوت والثقافة: بين الذات العربية والآخر الأنجلو أمريكي”، على امتداد 286 صفحة من الحجم المتوسط، ويضم أربعة أبواب وثمانية فصول، يعنى كل واحد منها بدراسة نص روائي معاصر عبر مبحثين على ضوء النقد الثقافي المقارن. ويتضمنأكمل القراءة »
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