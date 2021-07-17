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حوادث

اعتقال تاجر مخدرات بالمحمدية

منذ 4 دقائق
أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، الفتح 1، بجماعة الشلالات، التابع لسرية درك المحمدية، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، الأربعاء الماضي، تاجر مخدرات، من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات مع حالة العود. وأوردت مصادر عليمة ل»الصباح»، أن العناصر الدركية، أوقفت المتهم البالغ من العمر 45 سنة، والذي لم يمضأكمل القراءة »


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