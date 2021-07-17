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قضايا المهاجريـن… منصـات ومساطـر خاصـة
قضايا المهاجريـن… منصـات ومساطـر خاصـة سرعة في إنجاز الوثائق وحملة ضد السماسرة بالمحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء تشهد المحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء، حركية كثيفة منذ أسابيع، تنضاف إلى ما كان عليه الأمر في باقي شهور السنة، وذلك بعد القرار الملكي في شأن تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالمهجر إلى المغرب لقضاء العطلة،أكمل القراءة »
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