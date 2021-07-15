2571 إصابة جديدة وتلقيح أزيد من 11 مليون و31 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 2571 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، مقابل 1389 حالة شفاء، و14 وفاة.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، فبلغ 11 مليون و31 ألف و195، بينما بلغ عدد المتلقين للجرعة الثانية 9 ملايين و553 ألف و617 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 549 ألف و844 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 528 ألف و645 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 1، 96 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9418 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1137)، وسوس-ماسة (391)، ومراكش-آسفي (360)، والرباط-سلا-القنيطرة (268)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (136)، وفاس-مكناس (61)، والعيون-الساقية الحمراء (50)، والشرق (41)، ودرعة-تافيلالت (37)، وبني ملال-خنيفرة (36)، وكلميم واد نون (31)، والداخلة-وادي الذهب (23).

أما بخصوص الوفيات، فسجلت 7 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالتان بكل من جهة سوس-ماسة وجهة مراكش-آسفي، وحالة واحدة بكل من جهة الررباط-سلا-القنيطرة وجهة جهة فاس مكناس وجهة كلميم-واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 7، 1510 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 11 ألف و781 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 80 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 420 منها 11 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و242 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فيصل إلى 3، 13 في المائة.