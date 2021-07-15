الرياضة
فوز مثير يبقي على آمال السريع
فوزي جمال ينهزم في أول ظهور له مع آسفي قاد المدرب فؤاد الصحابي فريقه سريع وادي زم، لتحقيق فوز مثير، على أولمبيك آسفي، بهدفين لواحد، خلال المباراة التي جرت أول أمس (الثلاثاء)، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الدورة 27 من بطولة القسم الأول. وانتظر السريع الوقت بدل الضائع، لينجح محمد الروحيأكمل القراءة »
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